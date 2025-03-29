بعد استدراجه من ذي قار.. تحرير صبي مختطف في صلاح الدين

شفق نيوز/ تمكنت قوة أمنية مشتركة في محافظة صلاح الدين، يوم السبت، من تحرير صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، بعد تعرضه للاختطاف عقب استدراجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوة الأمنية تحركت بعد تلقي معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود حالة اختطاف لصبي من أهالي قلعة سكر في محافظة ذي قار، حيث تم استدراجه إلكترونياً، ومن ثم مساومة ذويه على دفع فدية مالية".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية باشرت على الفور بتعقب الخاطفين وتحديد موقع المختطف، فيما يجري العمل حالياً على تعقب الجناة والقبض على المتورطين في الحادثة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية تعمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم الطفل إلى ذويه، مع استمرار التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية".