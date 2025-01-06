بعد استدراجه.. تاجر للزئبق في قبضة شرطة واسط

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، يوم الاثنين، القبض على متهم بتجارة وتهريب مادة الزئبق.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استدراجه من إحدى المحافظات المجاورة، ألقت قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة واسط ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة، وبكمين أمني محكم، القبض على متهم بتهريب مادة الزئبق والمتاجرة بها".

وأوضحت، "حيث كان يقوم ببيع كمية قدرها (25 غرامًا) من الزئبق مقابل (5000 دولار). وضبط بحوزته (25 غرامًا من مادة الزئبق رصاصي اللون)".

وأضافت، أنه "دونت اقوال المتهم بالاعتراف واتخذت الإجراءات القانونية بحقه وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".