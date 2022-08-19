سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد استدراجه ..اعتقال قيادي داعشي بكمين شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-08-19T11:34:55+0000
بعد استدراجه ..اعتقال قيادي داعشي بكمين شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش بعد استدراجه بكمين أمني محكم في اطراف قضاء طوز خرماتو شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من استخبارات الطوز و مغاوير الرد السريع تمكنت من اعتقال قيادي بداعش بعد استدراجه بكمين في اطراف قضاء طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

وأضاف ان المعتقل متهم بجرائم قتل وتهجير واغتيالات كثيرة خلال السنوات الماضية وفر الى كركوك بعناوين مزورة بين الاسر النازحة، مشيرا الى اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية لاجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرت المئات من قيادات وعناصر داعش خلال الأعوام التي تلت انتهاء الحرب مع داعش الى المحافظات الشمالية والوسطى تحت عناوين مزورة هربا من الملاحقة الأمنية.

related

القوات العراقية تعتقل القيادي بداعش "أبو قطر العراقي" قبل دخوله بغداد

Date: 2022-06-02 08:48:49
القوات العراقية تعتقل القيادي بداعش "أبو قطر العراقي" قبل دخوله بغداد

سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

Date: 2021-03-24 19:16:29
سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

رصاصة قناص تودي بحياة جندي شرقي صلاح الدين

Date: 2021-02-03 06:00:16
رصاصة قناص تودي بحياة جندي شرقي صلاح الدين

داعش يهاجم صيادين للأسماك شرقي صلاح الدين .. و"أسد آمرلي"يتصدى

Date: 2020-11-08 08:34:28
داعش يهاجم صيادين للأسماك شرقي صلاح الدين .. و"أسد آمرلي"يتصدى

الناطق العسكري باسم الكاظمي يعلن اعتقال 8 عناصر من داعش بأربع محافظات

Date: 2022-02-13 08:23:46
الناطق العسكري باسم الكاظمي يعلن اعتقال 8 عناصر من داعش بأربع محافظات

اعتقال قيادي بداعش من أُسرة معروفة بالتنظيم في نينوى

Date: 2021-08-10 19:36:00
اعتقال قيادي بداعش من أُسرة معروفة بالتنظيم في نينوى

بينهم امرأة .. القبض على 8 عناصر من داعش بمحافظة عراقية

Date: 2020-11-18 07:28:32
بينهم امرأة .. القبض على 8 عناصر من داعش بمحافظة عراقية

الإجهاز على 8 "دواعش" بين حدود كركوك وصلاح الدين

Date: 2021-03-03 14:05:54
الإجهاز على 8 "دواعش" بين حدود كركوك وصلاح الدين