بعد ادعائه موتها بـ"سكتة قلبية".. شرطة نينوى تطيح بشخص قتل والدته

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة مسنة على يد أبنها في ناحية القيارة جنوب الموصل، مشيراً إلى أن فرق مكافحة الإجرام والشرطة تمكنت من كشف ملابسات الجريمة خلال أقل من 72 ساعة فقط.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً من مكافحة الإجرام وشرطة ناحية القيارة، وبمتابعة مباشرة من قيادة شرطة نينوى، نجح في كشف جريمة قتل سيدة مسنة داخل منزلها، تبين لاحقاً أن مرتكبها هو ابنها الذي أقدم على خنقها بواسطة وسادة".

وأضاف أن "الأبن حاول التمويه على الجريمة عبر الإبلاغ بأن والدته توفيت نتيجة سكتة قلبية"، مضيفاً أن "التحقيقات الجنائية والأدلة الطبية أثبتت وجود شبهة جنائية، ما دفع فريق التحقيق إلى تعميق استجوابه للابن المشتبه به".

وأشار المصدر، إلى أن "المتهم اعترف لاحقاً بجريمته، بعد مواجهته بالأدلة التي تم جمعها من مكان الحادث بدافع الميراث، ليتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل"، مبيناً أن "التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة دوافع الجريمة".

وأوضح أن "الجريمة وقعت داخل منزل العائلة في القيارة، جنوبي الموصل، وشكلت صدمة كبيرة بين الأهالي"، مضيفاً أن "جهود شرطة نينوى ومكافحة الإجرام أثمرت عن كشف الجريمة بسرعة قياسية، أقل من 72 ساعة".