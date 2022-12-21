بعد ادعاء محامية تعرضها للاعتداء.. مقطع فيديوي يظهر تفاصيل الحادث

تنشر وكالة شفق نيوز تفاصيل مقطع فيديو أثار حادثه جدلاً بعد ادعاء محامية تعرضها للضرب من المنتسبين في احدى دوائر وزارة الداخلية.

وكان وزير الداخلية عبد الامير الشمري، أمر يوم الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية الحادث، وذكرت وزارة الداخلية أن اللجنة التحقيقية باشرت أعمالها بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع الى شهادة الشهود بغية الوصول الى الحقيقة المجردة التي تنتهجها وزارة الداخلية.

ودعت نقيبة المحامين العراقيين احلام اللامي، أمس الثلاثاء، في بيان شديد اللهجة، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى إجراء تحقيق عاجل بحادثة اعتداء منتسب على محامية في مديرية الاقامة العامة، وتوعدت بـ"عدم السكوت".

وعقب ذلك قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين، إغلاق غرف المحامين في محاكم قوى الأمن الداخلي كافة، وإيقاف الانتداب في تلك المحاكم، ووجه المحامين بالامتناع عن الترافع فيها.