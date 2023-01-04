العثور على جثة شاب مختطف في ديالى واعتقال داعشيين أحدهما ظهر بتسجيل مرئي في نينوى (فيديو وصور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة شاب بعد اختطافه من مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الشرطة عثرت على جثة شاب عشريني مقتولا ومرميا على ضفاف نهر ديالى وعلى جسده آثار إطلاق نار.

وبين أن الضحية نجل مدير مدرسة في بعقوبة اختطف من قبل مجهولين قبل يومين لأسباب غامضة.

واضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق والتحري للقبض على المجرمين، مشيرا إلى أن الحادث جنائي ولم يساوم ذويه على اي مبالغ مالية.

في غضون ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القاء القبض على إرهابيين ظهر أحدهما بمقطع فيديو يؤيد انتمائهم لتنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنها تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهما لداعش.

واشار البيان إلى أن احدهما قد ظهر في اصدار تابع للتنظيم بعد ان قاموا بالسيطرة على احدى العجلات العسكرية التابعة للقوات الأمنية في احدى المعارك خلال عمليات التحرير، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما .