بعد اختفائها لـ3 أشهر .. شرطة النجف تكشف لغز مقتل امرأة ثلاثينية والعثور على رفاتها (صورة)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، يوم السبت، عن تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها وذلك بعد مضي 3 أشهر على اختفائها.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن "مركز شرطة العباسية تلقى بلاغا من امرأة حول اختفاء ابنتها المتزوجة، وتمت إحالة الشكوى إلى شعبة العباسية لمكافحة الإجرام، وتم تشكيل فريق عمل للتحقيق فيها بإشراف قائد الشرطة ومدير قسم مكافحة إجرام النجف العميد الحقوقي علاوي حسين الحجامي وضابط شعبة العباسية لمكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين ".

وأوضح البيان، أن "شعبة العباسية لمكافحة الإجرام تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لامرأة عمرها ثلاثين سنة، وبعد أن طلبت والدتها التحقيق في اختفائها، وبعد جمع المعلومات والاستفسار تم الوصول الى شكوك حول زوجها وهو منتسب في احد الأجهزة الأمنية في بغداد وتم استدراجه الى النجف، و بكمين محكم تم إلقاء القبض عليه ".

وتابع البيان أنه "بعد التعمق بالتحقيق معه لساعات اعترف بقيامه بقتل المجنى عليها زوجته بواسط سلاح ناري نوع مسدس في منطقة (هور ابو نجم)، وهي منطقة نائية تبعد عن دار الزوجية مايقارب 20 كلم".

ووفقا للشرطة، فقد تم اصطحاب المتهم الى محل الحادث، وبدلالته تم العثور على رفات المجنى عليها، وهي بقايا ملابس نسائية وعظام كون حادث القتل مضى عليه ثلاثة أشهر وقد صدقت أقواله قضائيا بالاعتراف وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل "