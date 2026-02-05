بعد اختفائها .. العثور على جثة الجنين المفقود في بابل

شفق نيوز - بابل

أفاد مصدر طبي في محافظة بابل، يوم الخميس، بالعثور على جثة الجنين التي فُقدت في مستشفى الإمام الصادق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بحضور قاضي النزاهة، تم العثور على الجنين غير المكتمل المفقود من مستشفى الإمام الصادق في الطمر الصحي للنفايات الطبية، بعد رميه بالخطأ من قبل أحد عمال الخدمات ضمن حاوية المخلفات الطبية.

و وجّه رئيس حكومة بابل المحلية علي تركي، أمس الأربعاء، بإجراءات تحقيقية عاجلة في حادثة فقدان "جثة جنين" داخل مستشفى الامام الصادق.

يُذكر أن حادثة اختفاء جثة الجنين أثارت الرأي العام داخل المحافظة خلال الأيام الماضية، ما دفع إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات وتفاصيل ما جرى.