بعد احتجاجات الفصائل الشيعية.. السلطات العراقية تغلق إحدى بوابات الخضراء

شفق نيوز/ قررت السلطات العراقية، يوم السبت، إغلاق إحدى بوابات الخضراء المحصنة والتي تضم السفارة الامريكية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، انه "تم غلق بوابة العلاوي ب 9 امام حركة عجلات المواطنين والدخول سيكون حصراً لحاملي باجات المنطقة الخضراء".

وفي وقت سابق اليوم السبت، احتشد المئات من أنصار الفصائل الشيعية، قرب بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من جهة الجسر المعلق، محاولين الدخول الى السفارة الامريكية، تعبيراً عن غضبهم ازاء عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أغلقت الطرق المؤدية الى الجسر المعلق وسط انتشار مكثف لقوات حفظ القانون".

ونعى حزب الله اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، الأمين العام للحزب حسن نصر الله مؤكداً بذلك ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الغارة التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت أسفرت عن اغتيال حسن نصر الله.