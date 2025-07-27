بعد اجتماع طارئ.. توجيه عاجل من السوداني بشأن اشتباكات الدورة

شفق نيوز- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بتقديم مرتكبي حادثة اقتحام إحدى دوائر وزارة الزراعة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، للمحاسبة وفق القوانين النافذة.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

‏وشدد القائد العام، بحسب البيان، على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة.

‏وأكد السوداني، أهمية تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعه مباشرة من قبله، مشيراً إلى أنّ "لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".

وبلغت حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين قوات تابعة للحشد الشعبي، وقوات الأمن في دائرة تابعة لوزارة الزراعة، في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، بلغت قتيلين على الأقل، أحدهما مدني صادف مروره لحظة الحادثة، بالإضافة إلى 12 جريحاً.

وحددت قيادة العمليات المشتركة، بوقت سابق من اليوم، اللوائين التابعين للحشد الشعبي (45 و46) وهما فصيل (كتائب حزب الله)، قالت إنها الجهة التي هاجمت دائرة حكومية في بغداد، واشتبكت مع قوات الأمن المكلفة بحماية دوائر الدولة.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات الأمن تمكنت من القاء القبض على 14 متهما، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين انهم ينتمون الى اللوائين (45 , 46 ) بالحشد الشعبي، وتم احالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

قبل ذلك، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن تفاصيل اقتحام إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ ضمن منطقة الدورة ببغداد من قبل مجموعة مسلحة، فيما بينت أن الاشتباكات التي جرت مع هذه المجموعة أدت لإصابة ضباط ومنتسبين.

وتزامن هذا الحادث الخطير مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية".

واكدت وزارة الداخلية، أن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة ارتفع إلى 14 موقوفًا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح.

وقبل ذلك، أبلغ مصدر امني، وكالة شفق نيوز، باندلاع تبادل إطلاق نار بين عناصر في الحشد الشعبي إثر خلاف اندلع بينهم على منصب إداري في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، أن صوت إطلاق النار الذي حصل جنوبي بغداد ناجم عن خلاف بشأن تكليف شخص ينتمي الى الحشد بمنصب مدير دائرة زراعة بغداد.

وتابع أن المكلف بالمنصب وعند ذهابه للمباشرة بمهام عمله في إحدى الدوائر الواقعة جنوبي العاصمة، رفض المدير السابق - وينتمي ايضا الى الحشد - تسليم المنصب الأمر الذي دفع الشخص الأول المكلف الى الاستعانة بمجموعة مسلحة تابعة له، وحصل اشتباك بين الطرفين.

ووفقا للمصدر، فقد وصل ممثلون عن قيادة عمليات بغداد، والشرطة الاتحادية، ومديرية أمن الحشد الشعبي الى مكان الحادث لتهدئة الوضع، لافتا الى ان الوضع بات تحت السيطرة ولا يوجد تصعيد من طرفي الاشتباك.