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بعد اجتماع طارئ.. تفجير مدينة الصدر يجلب القادة الأمنيين إلى البرلمان

Category: أمـن

Date: 2021-07-01T16:16:05+0000
بعد اجتماع طارئ.. تفجير مدينة الصدر يجلب القادة الأمنيين إلى البرلمان

شفق نيوز / قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس، استضافة القادة والمسؤولين الأمنيين خلال الأيام القادمة، للوقوف على أسباب الخروق الأمنية ومعالجتها.

جاء ذلك، خلال اجتماع طارئ، عقدته اللجنة في مبنى البرلمان، لبحث الوضع الأمني في العراق بصورة عامة، والخرق الأمني في مدينة الصدر بصورة خاصة.

وقررت اللجنة أيضاً وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز "القيام بزيارات ميدانية إلى قواطع العمليات وتشخيص مكامن الخلل".

وأكد المجتمعون حرص لجنة الأمن والدفاع، على "اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن الوطن والمواطن".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت الجهات الأمنية العليا، إحالة جميع ضباط الاستخبارات في وزارة الداخلية المسؤولين عن قاطع مدينة الصدر على التحقيق، عقب التفجير الذي وقع أمس الأربعاء، قرب إحدى أكبر الأسواق الشعبية في تلك المدينة، وفقا لما أفاد به مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز.

وأصيب ما لا يقل عن 15 شخصاً بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع قرب بسطة في ما يعرف محلياً بسوق المحابس القريب من سوق مريدي الشهير في مدينة الصدر.

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