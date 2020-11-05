بعد اجتماع امني.. الكاظمي يرفض إطلاق العيارات النارية على المواطنين العزّل

شفق نيوز/ أبدى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بعد عقده، يوم الخميس، اجتماعاً هاماً مع القيادات الأمنية في البصرة، رفضه الشديد إطلاق العيارات النارية على المواطنين العزّل تحت أي ظرف كان.

وقال الكاظمي، في بيان صدر عقب عقده، اليوم، اجتماعاً هاماً مع القيادات الأمنية بمحافظة البصرة، في مقر قيادة عمليات المحافظة، وورد لوكالة شفق نيوز، إنه استمع خلال الاجتماع إلى عرض مفصل عن مجمل الوضع الامني في عموم البصرة، والتحديات التي تواجه القوات الأمنية.

وأشاد الكاظمي، بجهود الأجهزة الأمنية في البصرة، التي تبذل قصارى جهدها من أجل أمن واستقرار المحافظة، مؤكداً أن الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية تعمل جميعا لخدمة المواطن وضمان استقراره، داعيا القوات الأمنية الى العمل الجاد لتوفير الأمن لأهلنا في البصرة.

وجدد الكاظمي دعوته للقوات الأمنية الى حماية كرامة الإنسان وحفظ أمن المتظاهرين، مشدداً على أن يتمتع أداؤها بالمهنية وأعلى درجات المسؤولية في توفير الأمن للمواطنين، لاسيما وأن أغلبهم لديه مطالب مشروعة.