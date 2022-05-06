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بعد اتهامه من قبل عائلة شاب منتحر.. عدة رصاصات تودي بحياة مواطن ذي قاري

Category: أمـن

Date: 2022-05-06T17:43:15+0000
بعد اتهامه من قبل عائلة شاب منتحر.. عدة رصاصات تودي بحياة مواطن ذي قاري

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمقتل شخص بهجوم مسلح شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مواطنا اتهمته عائلة أحد الشباب المنتحرين في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بالتسبب بانتحار ولدهم، وقدمت شكوى ضده لدى الأجهزة الأمنية، وتم اعتقاله إلا أن القضاء أفرج عنه بوقت لاحق، تلقى مساء اليوم عدة رصاصات بهجوم مسلح انتهى به حياته على الفور".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة الشاب للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمقتل شخص بهجوم مسلح شمالي المحافظة. وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مواطنا اتهمته عائلة أحد الشباب المنتحرين في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بالتسبب بانتحار ولدهم، وقدمت شكوى ضده لدى الأجهزة الأمنية، وتم اعتقاله إلا أن القضاء أفرج عنه بوقت لاحق، تلقى مساء اليوم عدة رصاصات بهجوم مسلح انتهى به حياته على الفور". وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة الشاب للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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