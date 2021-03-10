بعدما اعتبرت انتحاراً.. كشف ملابسات جريمة "غسل عار" مروّعة في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جريمة مروعة انتهت بمقتل فتاة على يد أشقائها وسجلت كحالة انتحار.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فتاة تزوجت قبل عدة أشهر في ناحية النصر بمحافظة ذي قار، ثم اكتشف زوجها انها ليست (باكراً) وبقي دون إبلاغ اهلها لملاحقة الموضوع والوصول إلى الفاعل".

وبين أن "زوج المجنى عليها بعد توصله للفاعل، حاول ابتزازه ماليا وبعد مجادلة بين الطرفين استمرت عدة ايام وصلت معلومات لاشقاء المجنى عليها"، مشيرا إلى انهم "قاموا باستدراج الفتاة الى منزلهم وقتلها صعقا بالكهرباء وتسجيل الأمر على انه حادث انتحار".

وكانت صفحة "حقوق المرأة العراقية" على فيسبوك، قد نشرت في وقت سابق اليوم، تفاصيل هذه الجريمة، حيث ذكرت في منشور تابعته وكالة شفق نيوز، أن "فتاة بعمر 19 عاماً قتلت يوم أمس الثلاثاء، على يد أشقائها في قضاء النصر بمحافظة ذي قار".

وبينت أن "الضحية تزوجت قبل 7 اشهر، وقام زوجها بإبلاغ أهلها بأن العروس (مكسورة) –أي أنها ليست باكراً- وقام احد اشقائها بقتلها دون التأكد حتى من صحة الاتهام، وانهى حياتها صعقاً بالكهرباء حيث وضع سلك الكهرباء داخل فمها".

وتساءلت الصفحة التي تعنى بحقوق النساء "الى متى هذا القتل بحق النساء دون اي رحمة وبدون أي رادع قانوني بحجة الشرف؟، الجهل مستشري في هذه المناطق التي تحكمها العشائر فقط، السطوة على النساء لا تنتهي الا برادع قوي ينهي هذه العادات السيئة".

وتعد جرائم الشرف أو "غسل العار" من أكثر المخاطر التي تهدد حياة النساء، وفي السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة قتل المرأة ومن ثم الادعاء أنها انتحرت، بعد أن شددت السلطة القضائية العقوبة على هذه الجريمة التي كانت مخففة في زمن النظام السابق.