بعدة رصاصات .. مقتل رجل على يد طليقته جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بمقتل رجل على يد زوجته السابقة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجارا عبر الهاتف حصل بين شخص وطليقته وسط أحد أحياء مدينة الناصرية أدى لقيام الطليقة بسحب سلاح نوع (كلاشنكوف) العائد لذويها وقيامها بقتل طليقها بعدة رصاصات".

وبين المصدر، ان "سبب الشجار بين الطرفين يعود لخلاف حصل بينهما على تربية الأطفال"، لافتا إلى ان "الأجهزة الامنية تمكنت من اعتقال المرأة وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".