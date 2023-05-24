بعثة "الناتو" تتعهد بمواصلة دعم العراق وتؤكد تواجدها بطلب من حكومته

شفق نيوز/ تعهدت بعثة تحالف "الناتو" في العراق، يوم الأربعاء، بمواصلة دعم القوات الأمنية في هذه البلاد من خلال التدريب وتقديم المشورة العسكرية، في حين جددت تأكيدها أنها موجودة بطلب من الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك خلال مراسيم نقل السلطة لمنصب قائد حلف الناتو في العراق بين الفريق "جيوفاني ماريا إيانوتشي" من الجيش الإيطالي والفريق "خوسيه أنطونيو أويرو مارتنيز" من الجيش الاسباني.

وقال قائد الفريق الأول ستيوارت مانوش خلال حلف "الناتو"، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، "لنا شرف أن نكون في العراق ومراسيم استبدال القيادة تؤكد مشاركتنا في هذا البلد، وهذا بشكل علني وليس بغموض".

وأضاف أن بعثة الناتو بعثة تدريب وإستشارة، وهي متواجدة بطلب من الحكومة العراقية، مردفا بالقول: عملنا على دعم العراق وتدريب الجيل الحالي والقادم، وأن يوجهوا الصعوبات مثل الفترة الماضية.

كما أكد مانوش ان المشاركة تتطلب تعاوناً وثيقاً مع العديد من المسؤولين في الحكومة العراقية، ونحن متعاونون ومستمرون بدعم المؤسسات العراقية.

ومضى بالقول إن بعثة "الناتو" في العراق هي جهة قوية من خلال العلاقات الطيبة التي بنيت من خلال القائد جيوفاني ماريا ايانوتشي مع المسؤولين العراقيين.

وتابع مانوش بالقول إن المنصب في حد ذاته قيادة مستمرة، وإن السنة الماضية مثلت سنة "جيدة" من خلال العمل المشترك والدعم الذي قدمته البعثة إلى القوات المسلحة العراقية.

من جهته قال قائد بعثة "الناتو" السابق الفريق جيوفاني ماريا ايانوتشي خلال مراسيم تسلم وتسليم المنصب، "إنني حزين خلال ترك الكثير من الأصدقاء العراقيين من ضمنهم رئيس أركان الجيش العراقي".

وذكر ايضا ان الجيش العراقي من أقدم الجيوش. وتأسس في سنة 1921 وهو من أقوى جيوش المنطقة، وان الجيش العراقي لديه الثقافة والتقاليد والقدرة على استقرار امن العراق، وتحدثنا مع الفريق "يار الله" لتعزيز الشراكة بين الجيش وقوات حلف الناتو.

من جهته قال الفريق خوسيه أنطونيو اويرو مارتنيز خلال مراسيم التسلم، يحل اليوم قائد اسباني محل قائد إيطالي في العراق لقيادة بعثة خلف الناتو، ولا يوجد أي تغيير في عمل البعثة.

ونوه إلى أن جميع أعضاء التحالف يشاركون القيم، وولد الناتو لمواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدا أن بعثة التحالف تعمل الان في العراق بطلب الحكومة.

ومضى قائلا ان العراق ليس أوروبا ولكن عليهم التعلم من التجربة الاوروبية، ونحن نعيش في عالم لا يمكن حصر المخاطر في مناطق معينة، وان تقديم المشورة هي المهمة الأساسية الحلف الناتو في العراق.

وأكد القائد الجديد، إن بعثة الناتو تحتاج إلى دعم سفراء الدول الاعضاء، وعليهم الاستمرار بدعم البعثة.