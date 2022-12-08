بعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية: نقدم دورات وورش عمل للأجهزة الأمنية الاتحادية وفي كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، اليوم الخميس، تقديم المشورة الأمنية وإقامة ورش عمل في مجالات متعددة لوزارة الداخلية العراقية والأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان، فيما أعربت عن أملها برفع مستوى التعاون مع الأجهزة الأمنية العراقية وإقامة ورش عمل جديدة.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق آندرس فيباري لوكالة شفق نيوز إن "البعثة الاستشارية تقدم المشورة وإقامة الورش للضباط والمراتب في وزارة الداخلية العراقية".

وأضاف فيباري؛ أن "ورش العمل التي تقدم من بعثة الاتحاد الأوروبي هي في إدارة الوقت والأزمات والتعامل والضغط النفسي والقيادة والسيطرة وإدارة موارد البشرية، وايضا تقدم البعثة المشورة والتعاون في مجال المشاركة بالمعلومات بين الأجهزة الأمنية".

وتابع المسؤول الأوروبي؛ أن "ورش العمل التي تقوم بها بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية تقام في بغداد والبصرة واقليم كوردستان العراق، والبعثة تتطلع إلى زيادة التعامل وإقامة ورش العمل وزيادة قابلية وجاهزية الأجهزة الأمنية العراقية.