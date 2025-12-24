بظروف غامضة.. مقتل "أحمد طويسة" المتهم بتصفية ناشطين في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل "أحمد طويسة" على يد مسلحين مجهولين في قضاء شط العرب شرقي المحافظة، وسط ظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجريمة وقعت على ضفاف أحد الأنهار الإروائية، وتشير إلى تنفيذ عملية اغتيال من قبل مسلحين مجهولين".

وبين أن "المجني عليه متهم بالتورط في تصفية عدد من الناشطين والمتظاهرين خلال فترات سابقة في البصرة ومحافظات أخرى"، موضحاً أن "عملية القتل نُفّذت عقب مطاردته من قبل عجلة نوع (لاند كروز) لا تحمل لوحات تسجيل، قبل أن يتم إطلاق النار عليه بعدة طلقات في أنحاء متفرقة من جسده".

وأضاف أن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بوجود جثة في موقع الحادث، وعلى الفور توجّهت إلى المكان وأجرت الكشف الأوّلي، ليتبيّن أن الجثة تعود لشاب في العقد الثالث من العمر مصاب بـ8 إطلاقات نارية، حيث جرى نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأشار المصدر إلى أن "ذوي القتيل تمكّنوا لاحقاً من التعرف على الجثة في الطب العدلي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادث والجهة المنفذة، وسط معلومات أولية تفيد بوجود خلافات ذات طابع عشائري، مع عدم استبعاد أي فرضيات أخرى لحين اكتمال التحقيق".

يشار إلى أن "أحمد طويسة" متهم باغتيال كل من: الناشطة المدنية، جنان ماذي الشحماني "أم جنات "، التي اغتيلت في 22 كانون الثاني/ يناير 2020، والصحفي أحمد عبد الصمد ومصوره صفاء غالي قبل مغادرة ساحة الاعتصام وسط البصرة، في 10 كانون الثاني/ يناير 2020، والناشطة ريهام شاكر يعقوب، في 19 آب/ أغسطس 2020، بحسب اعترافات أفراد ضمن تشكيله، جرى اعتقالهم في وقت سابق.