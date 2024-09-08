بظروف غامضة.. مقتل احد اقرباء زعيم قبلي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بمقتل ابن شقيق شيخ عشائر "ال ابراهيم" بظروف غامضة شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "رصاصة مجهولة انطلقت فجر اليوم بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية وأنهت حياة (عبدالله اياد الأبراهيمي) ابن شقيق شيخ عشائر ال أبراهيم العام في ذي قار والعراق".

وبين المصدر، أن "دوافع الحادث لا تزال غامضة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.