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بظروف غامضة .. سرقة 21 عجلة ومبالغ مالية كبيرة وأسلحة من شركة أمنية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-02-19T21:32:48+0000
بظروف غامضة .. سرقة 21 عجلة ومبالغ مالية كبيرة وأسلحة من شركة أمنية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بتعرض شركة أمنية وسط العاصمة العراقية بغداد إلى السرقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، شركة أمنية يقع موقعها في شارع المسبح بمنطقة الكرادة وسط بغداد وفي ظروف غامضة تعرضت إلى عملية سرقة.

وحدد المصدر المسروقات بـ21 عجلة ومبالغ مالية قدرها 110 ملايين دينار عراقي، واكثر من 35 قطعة سلاح نوع "كلاشينكوف".

ووفقاً للمصدر فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد حراس الشركة مشترك بعملية السرقة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية شرعت باتخاذ الإجراءات في تتبع منفذي العملية وإلقاء القبض عليهم.

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