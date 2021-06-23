بظروف غامضة.. انفجار منزل مفخخ على عناصر داعش في قرية ساخنة بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاربعاء، بانفجار منزل مفخخ في احدى قرى ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منزلا انفجر في قرية (المخيسة) 6 كم شرق ناحية ابي صيدا تحت ظروف غامضة وأنباء متضاربة".

وأوضح المصدر أن "المنزل يعود لأحد الأشخاص الذي نزح من الناحية مؤخرا بسبب تعاونه مع الاجهزة الامنية وان المنزل انفجر على عناصر داعش خلال محاولتهم زرع عبوات والغام لتفجيره ,ولم تتضح حتى الآن خسائر داعش جراء التفجير".

واكد ان "عناصر داعش سبق أن فجروا منزل شقيقه بسبب محاولة ابنه الانتماء للشرطة".

وفي رواية أخرى، قال مصدر أمني، إن "المنزل انفجر بعد تفخيخه دون اي اضرار وان قوات الامن تواصل التحقيق بالحادث الذي لازالت ملابساته غامضة".

وتعد قرى ابي صيدا من البؤر الساخنة وتشهد هجمات امنية وحوادث مستمرة ما دفع السلطات الامنية الى الدفع بقوات الرد السريع منذ اكثر من عام لبسط الامن وانهاء وجود الجماعات الارهابية.