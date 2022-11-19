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بظروف غامضة.. انفجار عبوة ناسفة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-11-19T18:47:44+0000
بظروف غامضة.. انفجار عبوة ناسفة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مدير ناحية العبارة في ديالى، شاكر مازن التميمي، مساء ليوم لسبت، بانفجار عبوة ناسفة في اطراف الناحية بظروف غامضة.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في أحد بساتين قرية (الحد الاخضر) في اطراف الناحية، لكن لم يتم تسجيل أي خسائر مادية أو إصابات بشرية".

واضاف أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وشنت حملة تمشيط بحثا عن أي عبوات أخرى أو أي عناصر إرهابية"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن أنهت واجبها الأمني وانسحبت".

وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

يشار الى ان ديالى شهدت اليوم انفجار عبوة ناسفة استهدف قوة من الحشد الشعبي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات متباينة شمال شرقي المحافظة.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "آمر فوج مالك الاشتر في لواء علي الاكبر بالحشد الشعبي سقطا ضحية فيما اصيب ثمانية آخرون بعضهم حالتهم حرجة، بانفجار عبوة ناسفة خلال العملية الأمنية في منطقة (عمر مندان) الواقعة بين ناحية قره تبه وناحية العظبم شمال شرقي ديالى".

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