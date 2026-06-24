بظروف غامضة.. العثور على جثتي امرأتين داخل منزل شرقي تكريت

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، فجر اليوم الأربعاء، بالعثور على جثتي امرأتين داخل منزلهما في منطقة "البوعجيل" شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، في ظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بشأن وجود حادث داخل أحد المنازل في منطقة (البوعجيل)، لتتوجه قوة أمنية إلى المكان وتباشر إجراءات الكشف والتحقيق".

وأضاف أن "القوات فرضت طوقا أمنيا على موقع الحادث ونقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته، وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالقضية"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية لم تحدد بعد طبيعة الحادث وما إذا كان ناجماً عن فعل جنائي أو أسباب أخرى".

وأكد أن الجهات المختصة تواصل إجراءاتها التحقيقية بانتظار نتائج التقارير الفنية والطبية التي ستسهم في كشف تفاصيل الحادث وأسبابه.