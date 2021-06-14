بظروف غامضة.. العثور على جثة مدير شباب ورياضة نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، بالعثور على جثة مدير الشباب والرياضة وعليها آثار رصاصة بالرأس مرمية باحدى مناطق جنوب شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دورية للشرطة عثرت، اليوم، على جثة مدير شباب ورياضة نينوى منهل محمد خلف، في منطقة تل عاكوب بناحية النمرود، (جنوب شرق الموصل)، وبجانبها مسدس"، مبيناً أنه "لم يعرف لغاية الآن ما إذا كان خلف قد انتحر أم تم قتله".

وأضاف أن "الدورية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وأشار المصدر إلى أن "منهل محمد خلف، يعد من الشخصيات الرياضية البارزة في محافظة نينوى".