بظروف غامضة.. العثور على امرأة متوفية وشاب بحالة خطرة داخل سيارة في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الإثنين، بالعثور على امرأة متوفية داخل سيارة ومعها شاب بحالة خطرة وسط مدينة بعقوبة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية عثرت على امرأة متوفية ومعها شاب بحالة خطيرة داخل سيارة مركونة في محل على شارع نادي الفروسية قرب جسر الشريف في مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "أسباب وفاة المرأة وتدهور حالة الشخص الذي معها لم تعرف ما إذا كانت نتيجة جريمة أو خنق أو تسمم أو تعاطي مخدرات أو لسبب آخر"، لافتاً إلى أنه "لم يتم التعرف على صلة الشخصين".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً بالحادثة لكشف ملابساتها".