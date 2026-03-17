بطيران مسيّر.. قصف يستهدف موقعاً للحشد الشعبي شمال غربي كركوك (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض موقع تابع للحشد الشعبي في قضاء الدبس شمال غربي المحافظة، لقصف بواسطة طائرة مسيّرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف موقعاً يعود للواء 40 ضمن قاطع المسؤولية، مشيراً إلى أن الانفجار كان عنيفاً وسُمع دويه في مناطق قريبة.

وأضاف، أن المعلومات الأولية لم تُحدد بعد حجم الخسائر البشرية أو المادية، فيما طوقت القوات الأمنية مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.

ولم تصدر الجهات الرسمية بياناً حتى لحظة إعداد هذا الخبر.