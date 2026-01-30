بطلب من بغداد.. واشنطن تبطئ نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

أفادت وكالة رويترز، يوم الجمعة، بأن عمليات نقل معتقلي تنظيم داعش، من سوريا إلى العراق بواسطة القوات الأميركية شهدت تباطؤًا هذا الأسبوع.

وبحسب سبعة مصادر مطلعة على الأمر، تحدث لرويترز، فإن القوات الأميركية كانت قد بدأت في 21 يناير/كانون الثاني نقل هؤلاء المعتقلين بعد انهيار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، مما أثار مخاوف بشأن أمن السجون ومراكز الاحتجاز التي كانت تلك القوات تحرسها.

ووفق رويترز، فإن واشنطن كانت تتوقع نقل ما يصل إلى 7 آلاف عنصر من التنظيم إلى العراق في غضون أيام، لكن أكثر من أسبوع بعد بدء العملية، نُقل نحو 500 فقط إلى الآن.

ونقلت رويترز، عن مسؤولين قضائيين وعسكريين عراقيين ودبلوماسيين، قولهم إن بغداد طلبت إبطاء وتيرة النقل لإتاحة الوقت للتفاوض مع دول أخرى على إعادة رعاياها من المعتقلين، وكذلك لتحضير مرافق احتجاز إضافية لاستيعابهم.

وقال دبلوماسي غربي، إن بعض الحكومات ترفض إعادة مواطنيها خشية من تداعيات سياسية وقانونية.

في حين أكد مسؤول عراقي، أن من نُقلوا حتى الآن يشملون نحو 130 عراقيًا وما يقرب من 400 أجنبي، مشددًا على استمرار السعي لإقناع الدول باستعادة مواطنيها.

وأكد مدير المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب جو كينت، يوم الثلاثاء الماضي، بالمضي في عملية نقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى السجون العراقية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، زار المسؤول الأميركي بغداد لدعم عملية نقل اولئك السجناء الذين وصفهم بـ"الخطرين"، وفقا لما نشره صباح اليوم على منصة "إكس".