بطلب من القوات الأمنية.. نزوح سكان 5 قرى شمالي صلاح الدين بسبب المخاطر الأمنية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين بإخلاء 5 قرى قرب جبال مكحول شمالي صلاح الدين لدواع امنية.

وقال مدير ناحية مكحول رسول جاسم لوكالة شفق نيوز؛ ان "عمليات صلاح الدين أبلغت 5 قرى يبلغ سكانها من 350 الى 400 اسرة على حدود جبال مكحول بالنزوح قرب الناحية بسبب المخاطر الأمنية لحين تطهير محيط مناطقهم من بؤر داعش وخلاياه ومفارزه".

وبين جاسم؛ ان "قوات الأمن أبلغت سكان القرى أن مدة النزوح 4 أشهر لحين درء الخطر الأمني وتطهير أطراف القرى من البؤر الإرهابية الى جانب تسهيل مهام القوات الأمنية في عملياتها العسكرية وتفادي سقوط مدنيين أو إصاباتهم خلال العمليات".

واكد ان "العوائل النازحة نصبت خيماً في منطقة قرب ناحية مكحول فيما أوصلت فرق الهلال الأحمر الخيم ومياه الشرب لهم بالصهاريج المتنقلة"، داعيا الجهات الحكومية الى "اسعاف النازحين بالمستلزمات المعيشية والاحتياجات الأساسية لمواجهة الظروف المعيشية".

وبين جاسم؛ أن "عمليات تطهير محيط القرى في مكحول ربما تستغرق مدة أكثر من المتوقع بسبب التضاريس الوعرة والمعقدة لمناطق جبال مكحول إلى جانب وضع خطط لشن عمليات امنية موحدة بين قيادات عمليات نينوى والانبار لتطهير مناطق مكحول".

وتعد جبال مكحول من البؤر الساخنة للتنظيمات المسلحة على مر السنوات الماضية بسبب الطبيعة الوعرة والفراغات الأمنية وضعف الضربات الجوية.