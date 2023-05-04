"بطلب من الضحية" .. فتاة تقتل والدتها بمسدس والدها الشخصي شرقي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في محافظة نينوى، يوم الخميس، بمقتل امرأة على يدي ابنتها رميا بالرصاص شرقي مدينة الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مديرية شرطة الكرامة في نينوى أكتشفت جريمة قتل في حي القدس شرقي الموصل بعد ساعات من وقوعها.

ووفقا للمصدر ذاته فإنه تم القاء القبض على فتاة من مواليد 2009 قتلت والدتها بمسدس والدها بطلب من الضحية بسبب الظروف العائلية الصعبة والمشاكل التي تمر بها العائلة.