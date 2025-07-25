بطريقة هوليودية .. اعتقال شخص سرق 16 كغم من المصوغات الذهبية في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شخص تمكن من من سرقة مصوغات ذهبية يقدر وزنها بـ16 كيلوغراماً من محل للصياغة في منطقة الاعظمية التابعة لمحافظة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية ومن خلال المتابعة الدقيقة تمكنت من القاء القبض على سارق اقدم على الدخول الى محل لبيع الذهب في منطقة الاعظمية وسرقة مصوغات ذهبية تقدر ثمنها بـ4 مليار ات دينار عراقي.

وبين أن الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على المتهم في منطقة صليخ ببغداد، وضبط المصوغات بحوزته، وإيداعه التوقيف وفق الإجراءات الاصولية.

وأضاف المصدر، أن عملية السرقة تمت من عبر دخول السارق الى المحل من خلال عمل فتحة خلف المحل من دار مهجورة ملاصقة له.