بطريقة مبتكرة.. إحباط محاولة تهريب ربع مليون حبة مخدرة إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بطريقة مبتكرة، لشحنة من المرجح أنها قادمة من سوريا.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها "تمكنت من إحباط عملية إدخال 245 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاغون، كانت مهربة عبر منطاد (بالون)، قادمة من صحراء الأنبار، في خطوة مبتكرة للتهريب".

وأشارت إلى أن "يقظة رجال الاستخبارات العسكرية، والمتابعة الدقيقة أحبطت هذه العملية"، مضيفة أن "رجال المديرية ألقوا القبض على أحد تجار المخدرات في بغداد بعملية أخرى، ليكون في قبضة العدالة وسينال جزاءه العادل".