بطائرة مسيرة.. الفصائل المسلحة تعلن استهداف القوات الامريكية بـ"عين الاسد" غربي العراق

شفق نيوز/ اعلنت الفصائل المسلحة في العراق، يوم السبت، استهداف قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر بيان وزعته الفصائل أنها استهدفت "ظهر اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي غرب العراق "عين الاسد" بطائرة مسيرة ٫ أصابت اهدافها بشكل مباشر".

وهذا هو الاستهداف الثاني للقاعدة الذي تنفذه الفصائل خلال يومين، بعد ان استهدفتها اول امس الخميس.

كما استهدفت الفصائل المسلحة قاعدة (حرير) في إقليم كوردستان لمرتين الخميس والجمعة.