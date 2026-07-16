طائرة مسيرة تصطدم بناقلة نفط بميناء البصرة.. والموانئ تؤكد: حركة التصدير مستمرة (تحديث)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باصطدام طائرة مسيرة "مجهولة" بناقلة نفط راسية للتحميل في ميناء البصرة النفطي، دون أن تنفجر أو تسفر عن أضرار.

وأوضح المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، أن الناقلة (Supreme Prosperity) التي تحمل العلم الليبيري، وتبلغ حمولتها مليوني برميل، كانت راسية على الرصيف رقم (1) في ميناء البصرة النفطي عندما سقطت بمحاذاتها طائرة مسيرة، مؤكداً عدم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية.

من جهته، نفى مصدر في شركة الموانئ العراقية لوكالتنا وجود أي تأثير للحادث على حركة الملاحة، مؤكداً: "لا يوجد أي توقف لعمليات التصدير أو العمل في ميناء البصرة، والأوضاع تسير بشكل طبيعي تماماً".