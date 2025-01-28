بطائرات استطلاع إيطالية.. قوة خاصة تقتحم وادي الشاي جنوبي كركوك بعملية واسعة

شفق نيوز/ أطلقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة النطاق لتأمين وادي الشاي الواقع في الخاصرة الجنوبية لمحافظة كركوك، بهدف القضاء على أي وجود لتنظيم داعش في المنطقة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن العملية تجري بإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبمشاركة طائرات استطلاع إيطالية طراز “C-27 Spartan” تابعة للتحالف الدولي، والتي تقوم بتوفير صور ومعلومات دقيقة للقوات العراقية.

وبهذا الصدد وصل الفريق أول ركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، إلى قاطع قيادة عمليات كركوك برفقة عدد من مسؤولي القيادة، لمتابعة جاهزية وانتشار القوات الأمنية.

وأشار بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة إلى أن القوات المشاركة في العملية تشمل جهاز مكافحة الإرهاب، قوات الجيش العراقي، وقوات خاصة مدربة، في واحدة من أوسع العمليات التي تشهدها المنطقة لتأمين وادي الشاي الذي يبعد 55 كيلومترًا جنوب كركوك.

وأضاف المصدر الأمني أن هذه العملية مدعومة عبر ضربات جوية تنفذها طائرات التحالف الدولي وطائرات إف-16 العراقية التي تستهدف مواقع جغرافية صعبة الوصول، لافتاً إلى أن الطائرات الإيطالية أقلعت من قاعدة عسكرية تابعة للتحالف في أربيل، حيث تُستخدم لتنفيذ مهام الاستطلاع ونقل القوات والإمدادات لدعم العمليات الخاصة.

القوات الخاصة وصلت معززة بكامل تجهيزاتها إلى قاعدة “كي وان” شمال غربي كركوك، والتي تعد نقطة ارتكاز استراتيجية في المنطقة.

تُعد قاعدة “كي وان” العسكرية واحدة من أهم القواعد في شمال العراق، نظرًا لموقعها الاستراتيجي بالقرب من مستودعات النفط العملاقة في كركوك، وقد بُنيت القاعدة في السبعينيات لتكون مركزًا للعمليات الجوية العراقية، ثم أصبحت مقرًا للقوات الأمريكية بعد عام 2003، ولاحقًا للبيشمركة قبل أن تستعيدها القوات العراقية في أكتوبر 2017.

أهمية وادي الشاي

يُعد وادي الشاي منطقة معقدة جغرافيًا ومفتوحة، تربط بين كركوك وصلاح الدين وديالى، مما يجعله نقطة حيوية لتحركات تنظيم داعش.

ووفقًا للضابط المتقاعد سعدون صبحي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن طبيعة الوادي الجغرافية، بما فيها الأودية والمساحات المائية شبه الجبلية، تستغلها المجاميع الإرهابية لشن هجمات على القوات الأمنية.

وأكد صبحي أن القضاء على وجود داعش في المنطقة يتطلب خططًا أمنية مبتكرة لضمان عدم عودة التنظيم.

من جانبه قال الخبير الأمني عباس محمود إن العمليات في وادي الشاي تأتي استكمالاً لجهود سابقة نجحت في تدمير مضافات للتنظيم الإرهابي وإحباط عدة هجمات انتحارية.