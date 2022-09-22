بضربة جوية.. قتل اثنين من عناصر داعش في جبال حمرين

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الخميس، قتل اثنين من عناصر تنظيم داعش بضربة جوية استهدفت وكراً لهم في جبال حمرين.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني العراقي والقوة الجوية العراقية، تم من قتل عنصرين من عصابات داعـش في جبال حمرين".

وأضاف أن "قوة من العمليات الخاصة في مكافحة الإرهاب نفذت إنزالاً جوياً ناجحاً وقامت باقتحام المضافة وتدميرها بشكل كامل، كما تم العثور على اشلاء متقطعة لعناصر عصابات داعـش أثر الضربة المباشرة التي نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية".