سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بضربة جوية.. قتل اثنين من عناصر داعش في جبال حمرين

Category: أمـن

Date: 2022-09-22T13:57:16+0000
بضربة جوية.. قتل اثنين من عناصر داعش في جبال حمرين

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الخميس، قتل اثنين من عناصر تنظيم داعش بضربة جوية استهدفت وكراً لهم في جبال حمرين.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني العراقي والقوة الجوية العراقية، تم من قتل عنصرين من عصابات داعـش في جبال حمرين".

وأضاف أن "قوة من العمليات الخاصة في مكافحة الإرهاب نفذت إنزالاً جوياً ناجحاً وقامت باقتحام المضافة وتدميرها بشكل كامل، كما تم العثور على اشلاء متقطعة لعناصر عصابات داعـش أثر الضربة المباشرة التي نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية".

related

طائرات F16 العراقية تستهدف كهفين في جبال حمرين

Date: 2022-07-05 08:07:44
طائرات F16 العراقية تستهدف كهفين في جبال حمرين

ضربة جوية تستهدف ثلاثة تجمعات لداعش في جبال حمرين

Date: 2021-12-11 19:51:20
ضربة جوية تستهدف ثلاثة تجمعات لداعش في جبال حمرين

فيديو.. طائرات عراقية تستهدف قيادات مهمة لتنظيم داعش في جبال حمرين

Date: 2022-08-20 08:30:56
فيديو.. طائرات عراقية تستهدف قيادات مهمة لتنظيم داعش في جبال حمرين

إنطلاق عملية أمنية من ستة محاور في سلسلة جبال حمرين .. صور

Date: 2021-12-12 06:43:57
إنطلاق عملية أمنية من ستة محاور في سلسلة جبال حمرين .. صور

جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تصفية "أبو مريم القحطاني" و5 إرهابيين (صور)

Date: 2022-08-20 12:35:29
جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تصفية "أبو مريم القحطاني" و5 إرهابيين (صور)

تدمير وكرين ودراجة نارية لداعش وضبط مضافات في كركوك وجبال حمرين

Date: 2021-12-12 12:45:06
تدمير وكرين ودراجة نارية لداعش وضبط مضافات في كركوك وجبال حمرين

الحشد الشعبي يدخل على خط البحث عن "مختطفي حمرين"

Date: 2021-12-16 05:56:16
الحشد الشعبي يدخل على خط البحث عن "مختطفي حمرين"

الشروع بعملية أمنية من خمسة محاور بالمناطق المحصورة بين طريق كركوك - بغداد

Date: 2021-12-26 06:16:20
الشروع بعملية أمنية من خمسة محاور بالمناطق المحصورة بين طريق كركوك - بغداد