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بصلاحيات استثنائية.. تكليف "الأمن الوطني" بمكافحة تهريب المشتقات النفطية

Category: أمـن

Date: 2022-06-22T20:03:15+0000
بصلاحيات استثنائية.. تكليف "الأمن الوطني" بمكافحة تهريب المشتقات النفطية

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الأربعاء، تكليف مفارز جهاز الأمن الوطني بمنع عمليات تهريب المشتقات النفطية وتخويلها صلاحيات استثنائية.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ولغرض السيطرة على تهريب المشتقات النفطية ومعالجة شحة الوقود في بغداد والمحافظات، عقد مساء اليوم، في مقر قيادة العمليات المشتركة اجتماعاً استثنائياً مع قادة العمليات ومدراء الامن الوطني في بغداد والمحافظات وتمخض الاجتماع عن تكليف مفارز الامن الوطني وباسناد قيادات العمليات ومديريات الشرطة في المحافظات غير المرتبطة بقيادة العمليات بالسيطرة على تهريب المشتقات النفطية وتخويلها صلاحيات استثنائية تضمنت مصادرة المنتوجات النفطية المهربة والصهاريج والعجلات المستخدمة في عمليات النقل والتهريب، وتخويلهم باجراء التفتيش على الصهاريج كافة لبيان تطابق المنتوج مع ما مذكور في رسائل الحركة مع قيام القطعات العسكرية والاجهزة الامنية بمراقبة وغلق الطرق النيسمية وغير الرئيسية والتي يستخدمها المهربون بالحركة بين المحافظات مع تشديد الاجراءات بالسيطرات الرئيسية".

وأضافت ان "الاجتماع حضره رئيس جهاز الامن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد عمليات بغداد وقادة العمليات ومدراء الامن الوطني في المحافظات وممثلين عن وزارة النفط".

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