بسيارات مظللة وذريعة الانتماء لجهة سياسية.. إحباط محاولة اقتحام مركز انتخابي شرقي بغداد

شفق نيوز/ أحبطت قوة أمنية محاولة اقتحام مركز انتخابي في شرقي العاصمة بغداد مساء اليوم الاثنين من قبل جهة تزعم انتماءها إلى جهة سياسية معروفة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "3 عجلات نوع بلايزر بيضاء اللون لا تحمل لوحات تسجيل مظللة وعليها وشم صورة ابو مهدي المهندس يزعمون بأنهم من عصائب اهل الحق قاموا بمحاولة اقتحام مركز فدك الانتخابي في منطقة الامين محلة 743".

وأضاف المصدر؛ أن "القوة الماسكة منعتهم بالقوة من دخول المركز الانتخابي"، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية من الشرطة الاتحادية وقوة من عمليات بغداد.