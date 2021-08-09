بسلاح قناص.. سقوط ضحية من الشرطة بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاثنين، بسقوط ضحية من الشرطة بهجوم لداعش في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان عناصر من داعش هاجمت باسلحة القناص نقطة امنية تابعة للفوج النموذجي لشرطة ديالى بين ناحية العبارة وقرية الدوريين 17 كم شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل شرطي.

واضاف المصدر؛ ان "قوات الشرطة اشتبكت مع المهاجمين مع وصول قوة اسناد اضافية ما أجبر المهاجمين على الفرار".

وتشهد مناطق اطراف العبارة هجمات وتعرضات مستعمرة لداعش بسبب طبيعتها الزراعية الوعرة وكثافة البساتين.