بسلاحين ناريين .. تسجيل حالتي وفاة أحدها لضابط في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حالتي وفاة حصلتا عن طريق "الخطأ" في المحافظة أحدهما لضابط أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة رائد في الثلاثينات من عمره توفي نتيجة قيامه باطلاق النار على نفسه اثناء استراحته بالخطأ بعدما كان يحاول تنظيف سلاحه الشخصي في وقت زيارة منزل خاله، وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "حالة القتل الثانية كانت لفتاة في العشرينات من عمرها في قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "القتل حصل أثناء خروجها مع زوجها للصيد حيث أطلق رصاصة من سلاح نوع كسرية وأصابها في منطقة الرأس بالخطأ أثناء ركوبهم الزورق، حيث تم توقيفه وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".