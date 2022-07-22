سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بسلاحين ناريين .. تسجيل حالتي وفاة أحدها لضابط في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-07-22T16:55:36+0000
بسلاحين ناريين .. تسجيل حالتي وفاة أحدها لضابط في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حالتي وفاة حصلتا عن طريق "الخطأ" في المحافظة أحدهما لضابط أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة رائد في الثلاثينات من عمره توفي نتيجة قيامه باطلاق النار على نفسه اثناء استراحته بالخطأ بعدما كان يحاول تنظيف سلاحه الشخصي في وقت زيارة منزل خاله، وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "حالة القتل الثانية كانت لفتاة في العشرينات من عمرها في قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "القتل حصل أثناء خروجها مع زوجها للصيد حيث أطلق رصاصة من سلاح نوع كسرية وأصابها في منطقة الرأس بالخطأ أثناء ركوبهم الزورق، حيث تم توقيفه وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

related

بحادثة غريبة .. تلفزيون يقتل طفلاً وفتاة تنتحر واعتقال والدها في ذي قار

Date: 2021-03-28 09:33:23
بحادثة غريبة .. تلفزيون يقتل طفلاً وفتاة تنتحر واعتقال والدها في ذي قار

الشرطة العراقية تطيح بـ"جرثومة" جنوبي البلاد

Date: 2022-04-13 20:27:34
الشرطة العراقية تطيح بـ"جرثومة" جنوبي البلاد

محافظ ذي قار يوجه نداء "سرياً" و"عاجلاً" لقيادة عمليات سومر

Date: 2021-12-22 12:09:46
محافظ ذي قار يوجه نداء "سرياً" و"عاجلاً" لقيادة عمليات سومر

قتيل وجرحى إثر شجار مسلح وعملية تسليب جنوبي العراق

Date: 2022-06-18 05:26:24
قتيل وجرحى إثر شجار مسلح وعملية تسليب جنوبي العراق

في ذي قار .. رجل يقتل نجله الشاب

Date: 2021-04-18 05:39:33
في ذي قار .. رجل يقتل نجله الشاب

بالإطارات المحترقة.. محتجون يقطعون طريقا حيويا في الناصرية

Date: 2022-01-15 10:53:14
بالإطارات المحترقة.. محتجون يقطعون طريقا حيويا في الناصرية

وفد أمني رفيع يزور ذي قار وآخر للمثنى.. ماذا يجري في الجنوب؟

Date: 2021-08-30 10:03:55
وفد أمني رفيع يزور ذي قار وآخر للمثنى.. ماذا يجري في الجنوب؟

اعتقال 9 تجار تلاعبوا بأسعار السلع والمواد الغذائية جنوبي العراق

Date: 2022-03-10 07:55:01
اعتقال 9 تجار تلاعبوا بأسعار السلع والمواد الغذائية جنوبي العراق