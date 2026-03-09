بسبب 850 ألف دينار.. مقتل شاب قبل الإفطار في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الإثنين، بمقتل شاب بإطلاق نار في حي الشورجة وسط المحافظة قبيل موعد الإفطار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب تعرض لطلق ناري بعد نشوب خلاف بينه وبين أحد زملائه بسبب مبلغ مالي متبقٍ بذمته يُقدّر بنحو 850 ألف دينار عراقي، إلا أن الخلاف تصاعد بسرعة ليتحول إلى مشاجرة، قبل أن يقدم المتهم على استخدام سلاح ناري وإطلاق النار على الضحية.

وأضاف أن الحادث وقع في حي الشورجة، وهو من الأحياء السكنية المزدحمة في مركز المدينة، مشيراً إلى نقل الجثة إلى مستشفى آزادي التعليمي من قبل فرق الإسعاف أو الأهالي.

وبيّن المصدر أن الكوادر الطبية في المستشفى أكدت وفاة الشاب متأثراً بإصابته فور وصوله، فيما تم إيداع الجثة في دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهتها، طوقت القوات الأمنية مكان الحادث بعد تلقيها البلاغ، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة، كما باشرت بملاحقة المتهم الذي لاذ بالفرار عقب إطلاق النار.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلاف بين الطرفين كان على خلفية معاملة مالية بسيطة نسبياً، إلا أنه تطور بشكل مفاجئ إلى استخدام السلاح، ما أدى إلى وقوع الجريمة.

وتشهد بعض المناطق الحضرية في كركوك بين الحين والآخر حوادث عنف ناتجة عن خلافات شخصية أو مالية، ما يدفع الجهات الأمنية إلى التشديد على ضرورة حل النزاعات بالطرق القانونية وتجنب اللجوء إلى العنف أو استخدام السلاح.