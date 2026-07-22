بسبب 650 ألف دينار.. شرطة الكرخ تطيح بأربعة متهمين بجريمة قتل بعد فرارهم خارج بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أربعة متهمين بجريمة قتل شاب إثر خلاف على مبلغ مالي لا يتجاوز 650 ألف دينار، وذلك بعد ملاحقة أمنية دقيقة أدت إلى ضبطهم في إحدى المحافظات التي فروا إليها.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحادث يعود إلى نشوب مشاجرة بسبب المبلغ المذكور، تطورت إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل شاب، فيما لاذ الجناة بالفرار عقب ارتكاب الجريمة.

وأضافت أنه بتوجيه وإشراف مباشر من قائد شرطة بغداد الكرخ، شُكل فريق عمل أمني مختص برئاسة معاون القائد، وعضوية آمر المنطقة الأمنية (18) في أبي غريب، ومدير قسم مكافحة إجرام أبي غريب، وضابط مركز شرطة الرسالة.

وأوضحت القيادة أن الفريق انتقل فور وقوع الحادث إلى الموقِع، حيث أجرى الكشف وجمع الأدلة وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، مشيرة إلى أن الجهود الاستخبارية والفنية المنسقة أفضت إلى تحديد مكان اختباء المتهمين في إحدى المحافظات.

وتابعت أن فريق العمل انتقل بالتنسيق مع قيادة الشرطة في المحافظة المعنية وقسم مكافحة الإجرام والفوج التكتيكي، ونفّذ أمر إلقاء القبض بحق المتهمين الأربعة وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات العراقي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.