بسبب 100 الف دينار .. شخص يقتل شابا بكربلاء وآخر يجهز على عمه ويحرق جثته في بغداد

شفق نيوز/ ألقت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت القبض على أحد المتهمين بالقتل بسبب 100 ألف دينار.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان اليوم السبت أن المديرية علمت بوجود جثة مرمية في نهر الهندية (وسط المدينة ) لشاب يبلغ من العمر عشرين عاماً، حيث شكلت على الفور فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الحادث بأسرع وقت.

واضافت انه بعد "جهود استثنائية وعمل متميز من خلال التحري وجمع المعلومات الدقيقة توصل الفريق الى القاتل وما أن تمت مواجهته بالأدلة أنهار واعترف قيامه بجريمة قتل المجني عليه وذلك بسبب مبلغ مائة الف دينار عراقي له بذمة المجنى عليه".

وتابعت الوكالة بالقول إن المتهم "من متعاطي المواد المخدرة ليتم بعد ذلك استكمال الإجراءات التحقيقية وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

الى ذلك القت مفارز شرطة محافظة بغداد في قسم شرطة ابي غريب غربي العاصمة القبض على متهم اقدم على قتل عمه.

وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان ثان اليوم، إن "المتهم قام بقتل وحرق عمه والبحث مع ذويه في منطقة سكن عمه قاصدا بذلك التمويه على جريمته وابعاد الشكوك عنه".

وأوضحت أنه "لدى التعمق بالتحقيق من قبل محققي قيادة شرطة بغداد في قسم شرطة أبي غريب تم تأكيد قيامه بالجريمة واعترف على مكان الجثة واعترف صراحة انه اقدم على هذا الفعل الشنيع"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".