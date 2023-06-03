بسبب "وصل" لقطعة أرض.. 3 جرحى بنزاع مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم السبت، بسقوط جرحى في شجار مسلح على "وصل" قطعة ارض وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شجاراً مسلحاً اندلع في حي اريدو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بين طرفين بسبب خلاف على بيع (وصل) قطعة ارض سيتم توزيعها قريباً".

وبين المصدر، ان "الشجار انتهى بإصابة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة"، مؤكدا ان "قوة امنية نقلت المصابين الى المستشفى التركي وسط الناصرية لتلقي العلاج اللازم".