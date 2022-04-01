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بسبب "نهوة عشائرية".. فشل محاولة انتحار شابة جامعية في النجف

Category: أمـن

Date: 2022-04-01T15:48:56+0000
بسبب "نهوة عشائرية".. فشل محاولة انتحار شابة جامعية في النجف

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، يوم الجمعة، بأن فتاة أخفقت في محاولة انتحار أقدمت عليها برمي نفسها من احدى البنايات، وسط مدينة النجف، بسبب "نهوة عشائرية".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة في العشرينات من عمرها، وهي طالبة جامعية، أقدمت على الانتحار عبر رمي نفسها من الطابق الثالث لإحدى البنايات وسط مدينة النجف".

وأضاف المصدر، أن "محاولة انتحار الطالبة الجامعية باءت بالفشل، حيث تعرضت لعدة كسور في جسدها"، مشيراً إلى أن "سبب انتحار الفتاة يعود لنهوة عشائرية فرضها عليها ابن عمها لمنعها من الزواج".

و"النهوة العشائرية" أمر شائع بين عدد من القبائل العربية في جنوب العراق، وتتعلق بقيام شخص بمنع البنت في الطرف المقابل من الإرتباط الرسمي، من أجل غاية معينة يصبو اليها، وغالبا ما تتعلق "النهوة العشائرية" بالنساء الراغبات بالزواج من اشخاص من غير قبيلتها فتتم "النهوة" عليهن من قبل أبناء عمومتهن لغرض تكون زوجة لأحدهم.

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