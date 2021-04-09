بسبب نزاع عشائري.. استهداف منزل بقنبلة يدوية شرقي بغداد (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، باستهداف منزل بقنبلة يدوية بسبب خلاف عشائري شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منزلاً في منطقة العبيدي تم استهدافه بقنبلة يدوية على خلفية نزاع عشائري، من دون أن يسفر الهجوم عن إصابات بشرية.

وأشار إلى دوريات الشرطة توجهت إلى مكان الحادث لمنع حصول اشتباكات مسلحة، والتحقيق في المتورطين بالأمر واعتقالهم.

ولاحقاً، أوضح شهود عيان لوكالة شفق نيوز، أن التفجير كان بعبوة ناسفة محلية الصنع، كانت موضوعة في الحديقة الأمامية لمضيف الشيخ حسين علي حمدان العكيلي، في شارع المدارس بحي العماري في منطقة المعامل التابعة لمنطقة العبيدي.

وأكدوا أن الانفجار لم يسفر عن إصابات بشرية، إلا أنه تسبب بأضرار مادية للمضيف.

وتشهد أغلب المدن العراقية نزاعات عشائرية بين وقت وآخر، وعادة ما تتسبب هذه النزاعات بسقوط قتلى وجرحى وإضرار بالممتلكات، فضلاً عن ترويع المدنيين واضطرار البعض منهم إلى مغادرة منزلهم حفاظاً على سلامتهم.