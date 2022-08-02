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بسبب موكب حسيني.. مقتل صبي بنزاع مسلح جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-08-02T12:42:28+0000
بسبب موكب حسيني.. مقتل صبي بنزاع مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بمقتل صبي جنوبي المحافظة بسبب نزاع مسلح على مكان موكب حسيني.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزاعاً مسلحاً اندلع بين طرفين في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأسفر عن مقتل صبي عمره دون 15 سنة".

واضاف ان "الصبي كان مستطرقاً وليس طرفاً في النزاع"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث للقبض على الجناة".

وبين المصدر، ان "النزاع اندلع بسبب خلاف على مكان احد المواكب الحسينية في المدينة".

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