بسبب منشور "فيسبوكي" مقتل واصابة 6 اشخاص في نزاع "عنيف" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بمقتل واصابة ستة اشخاص حصيلة نزاع عشائري عنيف اندلع شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا على الأقل قُتِلَ وأصيب خمسة آخرون بجروح في الحصيلة النهائية نزاع عشائري اندلع صباح اليوم بأحد قرى قضاء الغراف شمال الناصرية مركز المحافظة.

وأضاف المصدر، أن النزاع اندلع بين الطرفين بسبب منشور في الفيس بوك، حيث فرضت القوات الامنية سيطرتها على منطقة الحادث.

واندلع نزاع عشائري في وقت سابق من صباح اليوم عنيف بأحد قرى قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر للوكالة، إن النزاع استخدمت فيه اسلحة متوسطة وثقيلة وتسببت بحصر عدد من طلاب المدارس في القرية داخل مدرستهم.