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بسبب مشاكل عائلية ونفسية.. انتحار امرأة وجندي في ديالى وميسان

Category: أمـن

Date: 2022-02-28T17:34:53+0000
بسبب مشاكل عائلية ونفسية.. انتحار امرأة وجندي في ديالى وميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار إمرأة وجندياً من سكان ديالى، داخل وحدته العسكرية، بسبب مشاكل عائلية ونفسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" إن امرأة، اقدمت على الانتحار، شنقا في منطقة (سراجق) التابعة لناحية السلام 25 كم شمالي شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى، بسبب مشاكل عائلية".

وأضاف المصدران "السلطات الأمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته، فيما اخلت الجثة الى الطب العدلي"

من جانب آخر أوضح المصدر أن "جندياً من سكان قضاء المقدادية، شمالي شرق بعقوبة، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقيته الخاصة من نوع (كلاشنكوف) داخل وحدته العسكرية في محافظة ميسان، جنوب العراق".

وأضاف المصدر ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته"، مبينا ان مقربون من الجندي المنتحر قالوا انه يعاني مشاكل نفسية".

وأعلنت منظمة مدنية في وقت سابق تسجيل 88 حادثة ومحاولة انتحار في ديالى خلال العام الماضي 2021 ,انتهت 54 منها بالموت و34 محاولات تم احباطها.

وغالبية حالات الانتحار وقعت بين صفوف النساء بسبب المشاكل المعيشية او النفسية أو سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

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