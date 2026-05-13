بسبب مخلفات حربية.. تفجير مسيطر عليه ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية نفذت عملية تفجير مسيطر عليها لمخلفات حربية ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المواد التي تم تفجيرها عبارة عن صواريخ وذخائر ومختلفة كانت القوات العراقية قد عثرت عليها في عمليات دهم وتفتيش سابقة لعدد من المناطق المتفرقة.

وأضاف أن أصوات دوي الانفجار التي سُمعت في المناطق المحيطة بالمطار كانت نتيجة تفجير نظامي تحت السيطرة، مؤكداً عدم وجود أي طارئ أمني، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه محيط مطار بغداد الذي يضم أيضا مقر الدعم الدبلوماسي تشديداً أمنياً، بعد أن كان مسرحاً لهجمات سابقة بالصواريخ والطائرات المسيرة شنتها فصائل مسلحة قبل إعلان الهدنة الأخيرة بين واشنطن وطهران، مما يفسر حساسية أي أصوات انفجارات في هذه المنطقة الحيوية.