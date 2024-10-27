بسبب مبلغ مالي.. مقتل شقيقين بشجار مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في المثنى، يوم الأحد، عن مقتل شقيقين بشجار مسلح مع جارهم بسبب خلاف على مبلغ مالي شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شقيقين اثنين في الأربعينيات من العمر قتلا بشجار مسلح مع جارهم في قضاء المجد شمالي مدينة السماوة مركز المحافظة، لكون الجاني كان قد سلّف ابن عم الضحيتين مبلغ قدره 100 مليون دينار عراقي ولم يقم بتسديده فنشب خلاف تطور إلى استخدام السلاح".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وباشرت بملاحقة الجاني".